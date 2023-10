Padelclub Pittem verliest vergunning na klacht van één buurtbewoner

Zo'n 350 leden komen zo in de kou te staan, zij ontvingen eerder een mail. Daarin betreurt de organisatie de beslissing: "We vielen van onze stoel bij het aanhoren van dit arrest. We zijn het beu dat een sportclub waar honderden volwassenen en kinderen elke week komen ontspannen, telkens het mikpunt is van één persoon." De padelclub bekijkt welke juridische stappen mogelijk zijn.