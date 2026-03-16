Aanmelden
Nieuws
De Kust

Paas­va­kan­tie met veel Duit­sers: kust­toe­ris­me kent sta­bie­le periode

Westtour Paasvakantie kust

© Westtoer

Afgelopen paasvakantie toonde stabiele cijfers voor het kusttoerisme. De balans voor de paasvakantie staat op 1,5 miljoen toeristische overnachtingen. 1,1 miljoen dagtoeristen zakten af naar de kust. Deze cijfers liggen iets lager dan in 2025 maar gelijkaardig aan 2024. Bijna 15% van de vakantiegangers waren Duitsers.

Tijdens deze paasvakantie noteerde de Kust een gemiddelde bezettingsgraad in de hotels van 48%. Dat is 5% lager dan tijdens de uitzonderlijk lange paasvakantie van 2025. Toen waren de hotelkamers voor 53% bezet. Het cijfer van dit jaar ligt in lijn met de hotelbezetting van de paasvakantie in 2024. Het paasweekend, dit jaar aan het begin van de Vlaamse paasvakantie, kende de hoogste bezetting. Tijdens dat weekend was er een gemiddelde hotelbezetting van 67% met een piek voor de nacht van zondag op maandag. In 2025 was er een hotelbezetting van 77% tijdens het paasweekend.

We merken dat de Kust doorheen het hele jaar vooral een stabiele vakantiebestemming is met een sterke basis

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer

Duitse toestroom

Het grootste aandeel van de hotelgasten zijn Belgen waarvan het grootste deel Vlamingen, gezien de Franstalige Belgen pas vanaf 28 april hun twee weken meivakantie hebben. Daarnaast zijn de Duitse vakantiegangers de grootste buitenlandse groep, met bijna 15%. De Duitse deelstaten die grenzen aan België hebben dezelfde vakantieperiode als Vlamingen. Dat kan hun talrijke aanwezigheid verklaren.

Actieve vakantie

De lancering van het vernieuwde fietsnetwerk op 27 maart bleek een absolute meerwaarde tijdens deze paasvakantie. In meerdere kustgemeenten was er een opvallend grote interesse in fietsroutes en fietskaarten, met extra aandacht voor de nieuwe knooppunten. Bezoekers kiezen steeds vaker bewust voor een actieve en toegankelijke buitenbeleving, waarbij fietsen en wandelen centraal staan.

Nieuws
Update

Nieuws
Update

Nieuws
Update

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden