Tijdens deze paasvakantie noteerde de Kust een gemiddelde bezettingsgraad in de hotels van 48%. Dat is 5% lager dan tijdens de uitzonderlijk lange paasvakantie van 2025. Toen waren de hotelkamers voor 53% bezet. Het cijfer van dit jaar ligt in lijn met de hotelbezetting van de paasvakantie in 2024. Het paasweekend, dit jaar aan het begin van de Vlaamse paasvakantie, kende de hoogste bezetting. Tijdens dat weekend was er een gemiddelde hotelbezetting van 67% met een piek voor de nacht van zondag op maandag. In 2025 was er een hotelbezetting van 77% tijdens het paasweekend.