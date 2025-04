“Drie, twee, één… PAASHAAS!” Met die woorden werd het startschot gegeven en stormden tientallen kinderen het bos in. De kleinsten konden meteen aan de slag, want voor hen lagen de eitjes duidelijk zichtbaar op het pad. De oudere kinderen moesten iets beter zoeken. “Tussen de bomen en de struiken, en soms aan de bomen”, verklapt Estelle haar strategie.

De paashaas had al vroeg in de ochtend zijn ronde gedaan, en volgens de organisatie was er voor iedereen genoeg lekkers voorzien. “Wij verwachten 85 kinderen. Ze zoeken plastic eitjes en als ze die afgeven, krijgen ze echte chocolade-eieren in de plaats”, vertelt de organisator. Na een halfuurtje zoeken was het bos zo goed als leeggeraapt.