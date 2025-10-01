Het incident gebeurde na twee uur vanmiddag op de Markt van Brugge. Een paard sloeg plots op hol en liep met de koets weg. Voorbij de Halletoren bleef de koets aan iets haperen en kantelde. Daarbij viel de koetsier uit de koets en kwam hard op straat terecht. Een MUG-team kwam ter plaatse, de Markt was daarom ook even afgesloten. Bij het kantelen van de koets moesten voorbijgangers ook wegspringen.

Het paard kon zich loswrikken uit de koets en liep verder weg, maar liep in de Kartuizerinnestraat recht het binnenplein van het politiekantoor op. Daar eindigde de vlucht, het koetsiersbedrijf kwam het paard daar weer ophalen.