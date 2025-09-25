Sinds de heropening in januari vorig jaar zijn er in de gevangenis van Ieper 169 bedden, dat zijn er 100 meer dan voordien. Maar opnieuw is er een tekort aan plaats. Bea Schmidts, directeur gevangenis Ieper: “De gedetineerden kunnen op die manier niet werken aan een goeie re-integratie in de maatschappij. Voor mijn personeel is de werklast heel hoog. Ze moeten tijd hebben om met de gedetineerden te praten, hen te ondersteunen en te begeleiden. Maar in de praktijk hollen ze van hot naar her. Ze lopen de voeten van onder hun lijf om alle praktische zaken te regelen. Het lampje boven de deur stopt nooit met branden.”

Morgen voeren de directeurs van alle gevangenissen actie. Om half één vatten ze samen met het personeel post voor de poorten van de gevangenis.