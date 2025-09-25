Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Morgen voeren de directeurs van alle gevangenissen in ons land actie. Rond de middag leggen ze het werk neer en komen ze samen met het personeel naar buiten. Ongezien, maar volgens hen is de toestand in de gevangenissen dan ook schrijnend.
Er is te weinig plaats, en elke dag moeten er gevangenen op een matras op de grond slapen. Ook in de gevangenis van Ieper, hoewel die amper twee jaar geleden nog werd uitgebreid. Vandaag slapen daar zelfs 10 mensen op de grond. Filip Lebleu, Detentiebegeleider: “De overbevolking is echt bijna niet meer beheersbaar voor ons. Er is al een cel met vier mensen. Als er problemen zijn met nieuwkomers en die komen in zo'n cel terecht, dat is niet menselijk.”
"Het lampje boven de deur stopt nooit met branden.”
Sinds de heropening in januari vorig jaar zijn er in de gevangenis van Ieper 169 bedden, dat zijn er 100 meer dan voordien. Maar opnieuw is er een tekort aan plaats. Bea Schmidts, directeur gevangenis Ieper: “De gedetineerden kunnen op die manier niet werken aan een goeie re-integratie in de maatschappij. Voor mijn personeel is de werklast heel hoog. Ze moeten tijd hebben om met de gedetineerden te praten, hen te ondersteunen en te begeleiden. Maar in de praktijk hollen ze van hot naar her. Ze lopen de voeten van onder hun lijf om alle praktische zaken te regelen. Het lampje boven de deur stopt nooit met branden.”
Morgen voeren de directeurs van alle gevangenissen actie. Om half één vatten ze samen met het personeel post voor de poorten van de gevangenis.
Reactie minister Verlinden
Minister van Justitie Annelies Verlinden heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden in de gevangenissen. Maar nieuwe gevangenissen bouwen duurt lang. En het blijft moeilijk om criminelen terug te sturen naar het land van herkomst, zegt ze. Volgens de minister werkt de noodwet die het aantal gevangenen moest
doen dalen wel degelijk. Maar het is een complex probleem, zegt Verlinden.
Ook toename geweld
Minister van Justitie Annelies Verlinden: "Er is ook een grote toename van het geweld. Kijk naar Antwerpen. Er zijn 40 procent meer zaken van intrafamiliaal geweld, veel meer zedenzaken, een enorme toename van de drugscriminaliteit. Dankzij de efficiëntie van politie en justitie zijn er ook meer vervolgingen, gaan er meer mensen naar de gevangenis. Maar daarvoor moet je capaciteit hebben. Die toestroom is gigantisch en daarom moeten we bijkomend investeren."