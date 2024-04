Ook bij ons heeft Bloemenhal nog een vijftal winkels, hier onder meer in Sint-Michiels Brugge, maar ook in Middelkerke en Roeselare.

Tien dagen geleden is het bedrijf failliet verklaard, er was een schuldenberg van zo’n miljoen euro. Eind vorig jaar kwamen al 4 Bloemenhalwinkels in handen van een Oost-Vlaamse ondernemer, onder meer in Izegem, Waregem en Kortrijk.