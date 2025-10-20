12°C
Nieuws
Bredene

Over­leg tus­sen Bre­den­se gemeen­te en kerk­be­stuur her­vat na misverstand

In Bredene is er meer duidelijkheid over de commotie van deze week tussen het gemeentebestuur en het kerkbestuur. De gemeente weigerde het budget voor het onderhoud van de kerken goed te keuren omdat het kerkbestuur niet wilde overleggen.

Nu blijkt echter dat een aangetekende brief van het gemeentebestuur, waarin het kerkbestuur werd uitgenodigd voor overleg, nooit is verstuurd.

Het gemeentebestuur betreurt de situatie. Volgens het kerkbestuur heeft de verantwoordelijke schepen zijn excuses aangeboden, die inmiddels zijn aanvaard. Het kerkbestuur hoopt binnenkort opnieuw aan tafel te zitten met de gemeente, in een gezonde relatie, om onder meer de toekomst van de kerkgebouwen in Bredene te bespreken.

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Jenna Lebrun

