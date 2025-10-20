Nu blijkt echter dat een aangetekende brief van het gemeentebestuur, waarin het kerkbestuur werd uitgenodigd voor overleg, nooit is verstuurd.

Het gemeentebestuur betreurt de situatie. Volgens het kerkbestuur heeft de verantwoordelijke schepen zijn excuses aangeboden, die inmiddels zijn aanvaard. Het kerkbestuur hoopt binnenkort opnieuw aan tafel te zitten met de gemeente, in een gezonde relatie, om onder meer de toekomst van de kerkgebouwen in Bredene te bespreken.