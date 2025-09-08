Oudste windmolen van Kortrijk krijgt in 2027 renovatie van half miljoen euro
De Hoogmolen, de oudste windmolen van Kortrijk, krijgt in 2027 en 2028 een grondige renovatie. Het stadsbestuur legt daarvoor samen met Vlaanderen een budget van 500.000 euro opzij.
De molen dateert van 1717 en werd al eens gerestaureerd. Maar ondertussen dringt een nieuwe renovatie zich op. Bij de restauratie worden zowel het buitenwerk als het binnenwerk aangepakt. Daarna moet de molen opnieuw kunnen draaien
De totale kostprijs bedraagt een half miljoen euro en de werken zouden in 2027 moeten beginnen.
