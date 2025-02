Geboren in 1917 maakt hij twee wereldoorlogen mee. Alfons Declerck was ook militair in Duitsland en nog later werkt hij als één van de laatste in het oud militair hospitaal van Oostende. Vroeger had hij veel hobby's als wandelen, tuinieren, roeien en zwemmen. Hij kreeg les in het Oostendse atheneum. En op 107 jaar kom je al eens iemand tegen.

"Op een inhuldiging in het Kursaal moesten we zingen voor James Ensor. En het moest goed zijn hoor. Ensor kwam luisteren of we het goed deden."

Zijn dochter, zelf al een dame van 80, noemt hem een heel lieve papa en zijn kleinkinderen die heeft hij allemaal leren zwemmen. Want zwemmen is in het leven, volgens Alfons Declerck, belangrijk.