Bestuurders rijden ook te snel, terwijl ze wel passeren aan een lagere school en een kinderopvang. Een situatie die we al eens hebben aangekaart in een open brief, maar er is sindsdien niets meer mee gebeurd, klagen de ouders aan.

Volgens de stad zijn er trouwens wél maatregelen genomen, zoals het verbod op plaatselijk verkeer en extra politiecontroles, en de invoering van een zone 30 aan de school.

De ouders willen dan weer een fietsstraat invoeren en over de hele straat zone 30.