In Torhout hebben kinderen en ouders van basisschool De Korenbloem actie gevoerd tegen de aangekondigde sluiting van hun school. De scholengroep Sint-Rembert heeft plannen om de drie vestigingen van de Oefenschool te centraliseren in een groot nieuwbouwproject aan de Ernest Claeslaan, wat het einde zou betekenen voor de kleinere, wijkgerichte scholen. Voor veel ouders en buurtbewoners is dit een grote klap.