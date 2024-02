De brandweer werd rond 9.40 uur opgeroepen voor een brand in een rijwoning in de Henri Zwaenepoelstraat in de wijk Bredene-Sas. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het gezin zich nog in de woning te bevinden. De drie bewoners werden uit het pand gehaald en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Vader en dochter werden ondertussen al uit het ziekenhuis ontslagen, maar de moeder van het gezin blijft door rookvergiftiging voorlopig nog in observatie.