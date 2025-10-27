De tiener, Aero, had al langer de wens om van geslacht te veranderen en had zijn ouders verteld dat hij graag een jongen wilde worden. "Het UZ Gent heeft een zeer goede reputatie op dit vlak, maar aan een transitie gaat in dat ziekenhuis een lang traject van twee jaar vooraf met talloze psychologische onderzoeken", aldus advocaat Walter Van Steenbrugge.

"Zodra hij achttien was, maakte hij echter op eigen initiatief een afspraak bij AZ Groeninge in Kortrijk." Daar kreeg hij volgens de ouders na amper één sessie bij de arts en psycholoog al testosteron in ampulevorm voorgeschreven.