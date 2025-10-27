14°C
Ouders die­nen klacht in tegen AZ Groe­nin­ge nadat Aero (18) uit het leven stapt tij­dens transitietraject

AZ Groeninge

© Belga

De ouders van een tiener in transitie die vorige zomer uit het leven stapte, hebben klacht ingediend tegen het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge. Dat schrijft HLN en wordt bevestigd door de advocaat van de ouders.

De tiener, Aero, had al langer de wens om van geslacht te veranderen en had zijn ouders verteld dat hij graag een jongen wilde worden. "Het UZ Gent heeft een zeer goede reputatie op dit vlak, maar aan een transitie gaat in dat ziekenhuis een lang traject van twee jaar vooraf met talloze psychologische onderzoeken", aldus advocaat Walter Van Steenbrugge. 

"Zodra hij achttien was, maakte hij echter op eigen initiatief een afspraak bij AZ Groeninge in Kortrijk." Daar kreeg hij volgens de ouders na amper één sessie bij de arts en psycholoog al testosteron in ampulevorm voorgeschreven.

Gedragsveranderingen

Kort na die sessie merkten de ouders een verandering in het gedrag van Aero. "Er werd nooit aandacht besteed aan eventuele onderliggende psychologische problematieken, terwijl men uitermate zorgvuldig te werk moet gaan bij zo'n ingrijpende transitie", aldus Van Steenbrugge. De moeder stuurde een mail naar het diensthoofd om haar bezorgdheid te uiten, maar kreeg pas antwoord nadat de transjongen uit het leven was gestapt.

"Dit mag nooit meer gebeuren"

Volgens de ouders kon dood vermeden worden als het ziekenhuis meer aandacht had gehad voor psychologische begeleiding. "Het gaat om een zeer zwaar traject waarmee AZ Groeninge veel te lichtzinnig is omgesprongen", aldus de advocaat. "De klacht dateert van september vorig jaar, kort na het overlijden. Maar de ouders hebben nog steeds geen inzage gekregen in het dossier. Het enige dat zij willen, is dat dit nooit meer kan gebeuren."

AZ Groeninge bevestigt dat er een onderzoek aan de gang is, maar wil verder niet reageren om justitie de kans te geven haar werk in alle sereniteit uit te voeren.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Belga
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
AZ Groeninge

