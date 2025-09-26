17°C
VIDEO: Ouder kop­pel naar zie­ken­huis na aan­rij­ding tus­sen auto en trac­tor in De Klijte

In De Klijte (Heuvelland) zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding tussen een auto en een tractor. Het ongeval gebeurde in de Reningelststraat, in de buurt van de rotonde in het centrum van het dorp.

De auto botste tegen het voorwiel van de tractor. Door de klap zaten de twee inzittenden – een ouder koppel uit Heuvelland – korte tijd gekneld in hun voertuig. De brandweer van Zone Westhoek kwam ter plaatse om hen te bevrijden. Aan de bestuurderskant werd de deur verwijderd zodat de bestuurster zelfstandig uit de wagen kon stappen.

Naar het ziekenhuis maar niet zwaar gewond

Beide slachtoffers werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht, maar raakten niet zwaar gewond. 

De Reningelststraat werd een tijdlang afgesloten voor het verkeer om de hulpdiensten hun werk te laten doen en de brokstukken op te ruimen.

Aanmelden