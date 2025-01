Er waren al lezingen voor architecten en binnenhuisarchitecten, en een bouwbeurs voor klanten, aannemers en vakmensen. Er is nog een gala-event met de stielman-awards en een familiedag voor de werknemers. Bouwgroep Verhelst viert de honderdste verjaardag dan ook uitgebreid.

Die verjaardag valt wel net in een moeilijke periode. Sectorfederatie Embuild verwacht dit en volgend jaar veel minder bestellingen. Maar er is ook goed nieuws voor de bouwsector: het aantalarbeidsongevallen blijft dalen. Er waren in 2023 zelfs minder ongevallen waardoor arbeiders arbeidsongeschikt waren dan in 2020. Toen lagen heel wat werven stil door de coronacrisis.