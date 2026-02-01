6°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

Oude woon­to­rens maken plaats voor groe­ne­re wijk met nieu­we soci­a­le woningen

Bloemenwijka

Izegem is klaar met het masterplan voor de Bloemenwijk. De verouderde woontorens en gebouwen worden vervangen door 90 nieuwe woningen. Die zullen in een parkzone gebouwd worden, met meer sociale controle, en minder overlast door hangjongeren.

De huidige gebouwen in de Bloemenwijk voldoen niet meer aan de hedendaagse normen en worden afgebroken. Daarna, ten vroegste in 2030, zullen de stad Izegem en sociale woningmaatschappij Thuiswest 90 nieuwe woningen laten bouwen. Thuiswest begeleidt de huidige bewoners naar een nieuwe woning, en wie na de bouwwerken wil terugkeren, krijgt de eerste kans. Op de site komt in de plaats van De Barakke ook een nieuw buurthuis.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden