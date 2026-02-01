De huidige gebouwen in de Bloemenwijk voldoen niet meer aan de hedendaagse normen en worden afgebroken. Daarna, ten vroegste in 2030, zullen de stad Izegem en sociale woningmaatschappij Thuiswest 90 nieuwe woningen laten bouwen. Thuiswest begeleidt de huidige bewoners naar een nieuwe woning, en wie na de bouwwerken wil terugkeren, krijgt de eerste kans. Op de site komt in de plaats van De Barakke ook een nieuw buurthuis.