Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Kuurne is de restauratie van de oude roterij Sabbe klaar. De site is belangrijk voor de historie van het vlas. De gemeente werkte samen met intercommunale Leiedal om de erfgoedsite en het gebouw aan de Leie onder handen te nemen.
Wat er precies zal komen is nog niet duidelijk, Leiedal zoekt vanaf nu een geïnteresseerde koper. Inwoners namen vandaag al een kijkje binnen in de oude roterij Sabbe. Die staat symbool voor het roemrijke vlasverleden. Een erfgoedparel uit de jaren '30 die voor twee miljoen euro gerestaureerd is. De site, net langs de Leie, is een interessante locatie.
"Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de regio is dit een prachtige locatie," zegt burgemeester Francis Benoit van Kuurne. "Het ligt langs de Leie, langs één van de meest bereden fietspaden."
De voorbije jaren viel hier af en toe al iets te beleven, zoals een projectie naar aanleiding van 900 jaar Kuurne. De gemeente gaat nu samen met intercommunale Leiedal op zoek naar een koper. De invulling van het gebouw staat nog niet vast.
De roterij is prachtig gerstaureerd. Met respect voor de omgeving en met respect voor het erfgoed, is hier veel mogelijk.
Wat het gebouw en de grond precies moeten kosten, willen ze nog niet kwijt. Wie interesse heeft, kan vanaf nu bieden.