Op de site van een voormalige jutefabriek en de vroegere thuisbasis van PR Living komen er in een eerste fase 31 flexibele kmo-units, verspreid over drie gebouwen.

Strategische ligging in ondernemend hart van West-Vlaanderen

Bedrijvenpark Juta bevindt zich langs de Vijfseweg, een belangrijke verbindingsas in Waregem, vlakbij de E17 en het station van Waregem. Dankzij die centrale ligging in de driehoek Kortrijk – Gent – Brugge is het park vlot bereikbaar.

Jelle Vandendriessche, Hexagon: “Waregem heeft een sterke ondernemersmentaliteit die al generaties lang aanwezig is. Met Juta willen we een inspirerende thuis voor bedrijven creëren én tegelijk een nieuwe economische impuls geven aan deze historische site.”