Oude Europaschool in Bredene maakt plaats voor groene woonwijk: dit zijn de plannen
Op de site van de oude Europaschool in Bredene komt een nieuwe woonbuurt met woningen, appartementen en een centrale parktuin. De eerste bewoners worden ten vroegste eind 2028 verwacht.
De oude gebouwen van de Europaschool aan de Unescostraat in Bredene maken plaats voor een nieuwe woonontwikkeling. Projectontwikkelaar Steenoven plant er de woonbuurt 'Nordee', met in totaal 14 gezinswoningen en 39 appartementen.
De afbraak van het oude schoolgedeelte start volgens de planning in het najaar. In het voorjaar van 2027 kunnen de bouwwerken beginnen. In een eerste fase komen er 14 gezinswoningen, 15 appartementen en een ruimte voor vrije beroepen. Later volgen nog twee extra residenties met samen 24 appartementen.
Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk naar de randen van de wijk geleid. Bewoners van de appartementen zullen ondergronds parkeren, terwijl voor de woningen bijkomende parkeerplaatsen voorzien worden.
'Nordee'
Schepen van Ruimtelijke Ordening Lucas Vandendriessche noemt het project een voorbeeld van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente. "Bredene verstedelijkt zienderogen. We willen daar proactief op inspelen met gevarieerde woningbouw, veel open ruimte en groen, en aandacht voor zachte mobiliteit."
"Bredene verstedelijkt zienderogen. We willen daar proactief op inspelen met gevarieerde woningbouw."
De naam 'Nordee' verwijst naar de historische Noord-Ede, een watergang die uitmondt in de nabijgelegen Spuikom. Volgens projectontwikkelaar Louis Vercaemst speelt die ligging een belangrijke rol in het ontwerp. "Meer dan de helft van de site wordt groen ingericht met een centrale parktuin als hart van de buurt. Via een groene doorsteek kunnen bewoners gemakkelijk naar de Spuikom wandelen."
De eerste bewoners kunnen er volgens de huidige planning ten vroegste eind 2028 hun intrek nemen.