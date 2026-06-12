De oude gebouwen van de Europaschool aan de Unescostraat in Bredene maken plaats voor een nieuwe woonontwikkeling. Projectontwikkelaar Steenoven plant er de woonbuurt 'Nordee', met in totaal 14 gezinswoningen en 39 appartementen.

De afbraak van het oude schoolgedeelte start volgens de planning in het najaar. In het voorjaar van 2027 kunnen de bouwwerken beginnen. In een eerste fase komen er 14 gezinswoningen, 15 appartementen en een ruimte voor vrije beroepen. Later volgen nog twee extra residenties met samen 24 appartementen.