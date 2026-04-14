Oude dui­ven­til brandt uit in Lede­gem: wonin­gen gevrij­waard, wel asbest vrijgekomen

In de Fabriekslaan in Ledegem is woensdagavond brand uitgebroken in een oude duiventil. Er vielen geen gewonden, maar door de brand kwamen wel asbestdeeltjes vrij. Twee aanpalende woningen konden gevrijwaard blijven.

De brand werd rond 22.20 uur opgemerkt door een buur, die meteen alarm sloeg en samen met een andere buurtbewoner een eerste bluspoging ondernam met een tuinslang. Door de hevige hitte konden ze het vuur niet van dichtbij bestrijden, maar ze slaagden er wel in om de vlammen enigszins in te dijken.

De brandweer van Ledegem, Gullegem en Menen kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur in de oude duiventil wel snel onder controle.

Asbest vrijgekomen

De bewoners van de aanpalende woningen, twee tachtigers, waren thuis op het moment van de brand. Zij konden tijdig hun woning verlaten en bleven ongedeerd. Beide huizen liepen achteraan wel schade op door de hitte, maar blijven bewoonbaar.

Wel kwamen er bij de brand asbestdeeltjes vrij, omdat het dak van de duiventil uit asbesthoudende golfplaten bestond. De omvang van de vervuiling wordt verder onderzocht. Op basis daarvan zal beslist worden of er bijkomende maatregelen nodig zijn en welke zone eventueel moet worden afgebakend voor opruimingswerken.

Door de interventie was de Fabriekslaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde, gezien het late tijdstip, niet voor grote hinder.

