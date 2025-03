Consultancywerk is niet illegaal, maar Huawei kwam eerder wel al in opspraak nadat bekend raakte dat lobbyisten mogelijk Europarlementsleden omkochten. De ex-premier zou het telecombedrijf volgens een bron van VRT NWS in 2019 hebben geïnformeerd over de werking van de Belgische overheid. Op dat moment waren er al bedenkingen over het telecombedrijf.

Of de Europarlementsleden de belangen van Huawei effectief gingen verdedigen door allerhande cadeaus, wordt nog onderzocht door het parket. VRT NWS benadrukt dat er geen aanwijzing is dat ook het werk van Leterme wordt onderzocht.