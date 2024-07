Ostend Beach lokt 25.000 bezoekers

Het festival ging donderdag eigenlijk al van start met een eerste editie van 'Summerlove'. "Dat was al een succes en er zakte een heel divers publiek af voor onder meer Pommelien Thijs", zegt mede-organisator Kevin Beirens. Ostend Beach zelf ging vrijdag van start met regen. "Maar dat heeft de festivalgangers niet afgeschrikt. Het publiek kwam wat later aan, maar er was een pak sfeer." De eerste festivaldag werd afgesloten met Average Rob en Omdat Het Kan.