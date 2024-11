Het opvangcentrum Vogels & Wilde Dieren in Oostende probeert ervoor te zorgen dat zieke of verdwaalde terug een tweede kans kunnen krijgen. Nu de herfst in ons land is, zit de drukste periode er op voor het centrum. In Oostende kregen ze zo'n 4600 dieren binnen dit jaar, heel wat dieren kregen na verzorging een tweede kans.