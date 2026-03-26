Onze provincie heeft twee van de acht erkende opvangcentra voor wilde dieren: in Oostende en Beernem. Vorig jaar werden in alle opvangcentra samen ruim 41.000 dieren binnengebracht, een stijging van 8 procent. Drie kwart daarvan zijn vogels.

Opvallend: de egel verliest zijn koppositie. In 2025 werden nog 5.565 egels opgevangen, zo’n 30 procent minder dan het jaar voordien. De houtduif staat nu op één, met 8.161 exemplaren.

