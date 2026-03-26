Opvangcentra voor wilde dieren in Oostende en Beernem vangen derde minder egels op, houtduif nu op 1
Voor het eerst is de houtduif het meest opgevangen dier in Vlaamse opvangcentra. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vogelbescherming Vlaanderen. De daling van het aantal egels baart zorgen.
Onze provincie heeft twee van de acht erkende opvangcentra voor wilde dieren: in Oostende en Beernem. Vorig jaar werden in alle opvangcentra samen ruim 41.000 dieren binnengebracht, een stijging van 8 procent. Drie kwart daarvan zijn vogels.
Opvallend: de egel verliest zijn koppositie. In 2025 werden nog 5.565 egels opgevangen, zo’n 30 procent minder dan het jaar voordien. De houtduif staat nu op één, met 8.161 exemplaren.
Egelpopulatie onder druk?
Volgens Bram Renmans van Vogelbescherming Vlaanderen is die daling geen goed nieuws. “Het is een signaal dat het niet goed gaat met onze egelpopulatie.”
De egel staat sinds 2024 op de rode lijst als bijna bedreigd, en ook in Vlaanderen daalt het aantal waarnemingen al jaren.