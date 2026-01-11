Het beeldje is deze week geveild en dat zorgde voor vuurwerk. Het stond dus in de Kringloopwinkel voor veertien euro, maar dankzij een lage startschatting kregen ze bieders uit heel Europa warm, en het vat ging uiteindelijk onder de hamer voor 2.600 euro.

“Een droomscenario,” zegt Steven Desmet van veilinghuis Flanders Auctions. En het komt vaker voor: eerder haalde een rommelmarktvondst van minder dan 100 euro al 26.000 euro op.

