Opvallend: beeldje in Kringloopwinkel blijkt peperduur wijwatervat
Een op het eerste zich opvallende vondst in de Kringloopwinkel van Beernem is uiteindelijk een verrassing gebleken. Een Bruggeling kocht er voor veertien euro een religieus object. Maar het bleek een bijzondere geschiedenis te hebben. Het is een massief zilveren wijwatervat uit 1870, gemaakt door het beroemde Parijse atelier Froment-Meurice, waarvan werk zelfs in het Louvre hangt. het ging voor een ruim veelvoud van veertien euro van de hand.
Het beeldje is deze week geveild en dat zorgde voor vuurwerk. Het stond dus in de Kringloopwinkel voor veertien euro, maar dankzij een lage startschatting kregen ze bieders uit heel Europa warm, en het vat ging uiteindelijk onder de hamer voor 2.600 euro.
“Een droomscenario,” zegt Steven Desmet van veilinghuis Flanders Auctions. En het komt vaker voor: eerder haalde een rommelmarktvondst van minder dan 100 euro al 26.000 euro op.
Twijfel? Stuur eerst een foto"
De veilingmeesters roepen op om niet te snel spullen weg te gooien. “Stuur ons eerst een foto,” klinkt het. “We zien vaak dat mensen hun zolder of berging opruimen en waardevolle stukken zomaar laten verdwijnen. Dat is leuk voor de tweedehandswinkels, maar jammer voor de eerste eigenaar. Je weet nooit wat iets waard is,”