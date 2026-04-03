Sinds maart werken Elia en de ontmijningsdienst DOVO samen aan het verwijderen van 14 Duitse zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Die liggen in de weg van toekomstige kabelverbindingen die groene energie van het Prinses Elisabeth Eiland aan land moeten brengen. Intussen zijn vijf mijnen veilig verwijderd.

Volgens Lotte Van der Stockt verloopt de operatie moeizamer dan verwacht. “De werken zijn erg complex en sterk afhankelijk van weer, stroming en laagwater. Bovendien gelden telkens veiligheidsperimeters, waardoor ook het strand, de kustbaan, de tramlijn en het schelpenpad tijdelijk hinder ondervinden.”

Door de combinatie van ongunstige weersomstandigheden en de complexiteit van de operatie is beslist om de werken op het strand tijdelijk stil te leggen. “Zo kunnen evenementen op het strand en aan de surfclub veilig en ongehinderd doorgaan”, zegt Van der Stockt.