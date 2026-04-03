De opruimactie van Duitse zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust van De Haan wordt tijdelijk stopgezet. Dat hebben netbeheerder Elia en de betrokken partners beslist om het strand tijdens de zomer veilig en vlot toegankelijk te houden. De werken op zee gaan wel verder en blijven op schema.
Sinds maart werken Elia en de ontmijningsdienst DOVO samen aan het verwijderen van 14 Duitse zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Die liggen in de weg van toekomstige kabelverbindingen die groene energie van het Prinses Elisabeth Eiland aan land moeten brengen. Intussen zijn vijf mijnen veilig verwijderd.
Volgens Lotte Van der Stockt verloopt de operatie moeizamer dan verwacht. “De werken zijn erg complex en sterk afhankelijk van weer, stroming en laagwater. Bovendien gelden telkens veiligheidsperimeters, waardoor ook het strand, de kustbaan, de tramlijn en het schelpenpad tijdelijk hinder ondervinden.”
Door de combinatie van ongunstige weersomstandigheden en de complexiteit van de operatie is beslist om de werken op het strand tijdelijk stil te leggen. “Zo kunnen evenementen op het strand en aan de surfclub veilig en ongehinderd doorgaan”, zegt Van der Stockt.
Werken op zee zelf gaan voort
De werkzaamheden op zee lopen wel verder. Die moeten tegen eind juni afgerond zijn, zodat volgend jaar gestart kan worden met de aanleg van de zeekabels.
Ook burgemeester Wilfried Vandaele steunt de beslissing. “Veiligheid voor inwoners en gasten blijft de absolute prioriteit. Door de opruimactie tijdelijk stop te zetten, kunnen bewoners, tweede verblijvers en toeristen de komende maanden zonder hinder van het strand genieten.”
Ook bij DOVO klinkt begrip voor de beslissing. “De veiligheid moet gegarandeerd blijven, maar ook de economische impact speelt mee”, zegt Jacques Callebaut.
De opruimactie op het strand wordt ten vroegste in het najaar hervat.