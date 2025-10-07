© Belga
De oprit Veurne (nr. 1a) op de E40 richting Frankrijk is vanaf morgen tijdelijk afgesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het asfalt, dat versleten is en scheuren en putten vertoont. Verkeer wordt omgeleid via Oostduinkerke.
Het Agentschap Wegen en Verkeer start dinsdag 14 oktober om 5 uur met het vernieuwen van het asfalt op de oprit Veurne (nr. 1a) van de E40 richting Frankrijk. De werken duren twee dagen en nachten, tot donderdagochtend 16 oktober, wanneer de oprit weer volledig open is.
"Het wegdek van deze oprit is versleten door zwaar verkeer. Door scheuren, putten en verzakkingen was het dringend aan herstelling toe", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. "Met nieuw asfalt kunnen automobilisten zich in de toekomst comfortabeler en veiliger verplaatsen."
Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de oprit afgesloten voor alle verkeer richting Frankrijk. Verkeer wordt omgeleid via de oprit Veurne richting Brugge (nr. 1a) en het op- en afrittencomplex van Oostduinkerke (nr. 2).
"We vragen weggebruikers rekening te houden met extra reistijd en de omleiding te volgen", aldus het Agentschap. "De werkzaamheden gebeuren zo efficiënt mogelijk om de hinder te beperken."