Het Agentschap Wegen en Verkeer start dinsdag 14 oktober om 5 uur met het vernieuwen van het asfalt op de oprit Veurne (nr. 1a) van de E40 richting Frankrijk. De werken duren twee dagen en nachten, tot donderdagochtend 16 oktober, wanneer de oprit weer volledig open is.

"Het wegdek van deze oprit is versleten door zwaar verkeer. Door scheuren, putten en verzakkingen was het dringend aan herstelling toe", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. "Met nieuw asfalt kunnen automobilisten zich in de toekomst comfortabeler en veiliger verplaatsen."

