Oppositieraadslid Martine Craeye uit Lo-Reninge stapt uit gemeentepolitiek
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Raadslid Martine Craeye uit Lo-Reninge stapt uit de gemeenteraad. Ze zat sinds vorige zomer als enige in de oppositie nadat ze door haar partij Team Dynamisch aan de kant was geschoven.
Craeye zetelde sindsdien als onafhankelijke maar dient nu zelf haar ontslag in als gemeenteraadslid en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Daardoor is er nu opnieuw geen oppositie meer in Lo-Reninge. Wim Pauwelyn van Team Dynamisch neemt haar plaats in op de gemeenteraad.
Redactie