Lo-Reninge

Oppo­si­tie­raads­lid Mar­ti­ne Craeye uit Lo-Renin­ge stapt uit gemeentepolitiek

Raadslid Martine Craeye uit Lo-Reninge stapt uit de gemeenteraad. Ze zat sinds vorige zomer als enige in de oppositie nadat ze door haar partij Team Dynamisch aan de kant was geschoven.

Craeye zetelde sindsdien als onafhankelijke maar dient nu zelf haar ontslag in als gemeenteraadslid en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

Daardoor is er nu opnieuw geen oppositie meer in Lo-Reninge. Wim Pauwelyn van Team Dynamisch neemt haar plaats in op de gemeenteraad.

Redactie

