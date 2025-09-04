Opnieuw ‘s nachts verlichting op straat in Harelbeke dankzij dimprogramma
In Harelbeke zal er opnieuw meer straatverlichting branden tijdens de nacht. Dat heeft het nieuwe stadsbestuur beslist. Door de nieuwste technologie te gebruiken zet de stad in op duurzame en veilige openbare ruimte.
Momenteel gaat de openbare verlichting in Harelbeke uit om 23 uur en pas opnieuw aan om 6 uur 's ochtends. Binnenkort gaat de verlichting bij duisternis volledig aan. "Vanaf 20 uur zakt de lichtsterkte naar 75 procent en trapgewijs naar 30 procent om tegen de ochtend opnieuw te stijgen naar 100 procent. Zo hopen we het veiligheidsgevoel te versterken", zegt schepen Thomas Guillemyn.
De stad werkt daarvoor met dimprogramma's, een investering van 14.300 euro. "Zo hebben we geen stijging van de energiekost", klinkt het. Harelbeke telt in totaal 5164 lichtpunten. Al 81 procent is omgevormd naar energiezuinige verlichting.
Niet overal
De volledige omschakeling naar ledlampen zou moeten klaar zijn tegen eind 2026. Er zijn nog een aantal locaties waar de omvorming naar LED in 2026 of 2027 zal gebeuren.
In de omgeving van natuurgebieden (zoals de Gavers en de verbinding tussen de Gavers en het kanaal Bossuit-Kortrijk en in de omgeving van de Oude Leie in Bavikhove) wordt op advies van Fluvius en het Agentschap Natuur en Bos het doofprogramma behouden.
Inwoner Kurt Desmaele is tevreden dat het licht straks blijft branden 's nachts.
Geen primeur
Volgens Fluvius zijn er in Vlaanderen intussen 600.000 interactieve LED-lampen. "Die kunnen allemaal op voorhand aangestuurd worden. Dat is een goede beslissing van Harelbeke, maar geen primeur", klinkt het. Ook andere West-Vlaamse gemeenten gebruiken intussen deze technologie.