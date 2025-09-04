Momenteel gaat de openbare verlichting in Harelbeke uit om 23 uur en pas opnieuw aan om 6 uur 's ochtends. Binnenkort gaat de verlichting bij duisternis volledig aan. "Vanaf 20 uur zakt de lichtsterkte naar 75 procent en trapgewijs naar 30 procent om tegen de ochtend opnieuw te stijgen naar 100 procent. Zo hopen we het veiligheidsgevoel te versterken", zegt schepen Thomas Guillemyn.

De stad werkt daarvoor met dimprogramma's, een investering van 14.300 euro. "Zo hebben we geen stijging van de energiekost", klinkt het. Harelbeke telt in totaal 5164 lichtpunten. Al 81 procent is omgevormd naar energiezuinige verlichting.

