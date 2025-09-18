17°C
Nieuws
Staden

Opnieuw kan­telt er een trac­tor gela­den met bloem­ko­len, N36 afgesloten

Er is alweer een tractor geladen met bloemkolen gekanteld. Gisteren gebeurde dat in Ieper, en vanmorgen in Staden.

Het ongeval in Staden gebeurde rond 11u30 in de Sint-Jansstraat (N36). Wat er precies misliep, is nog niet duidelijk, maar er waren ook twee personenwagens bij betrokken, die lichte schade opliepen. De tractor met aanhangwagen kantelde dus, en de lading bloemkolen kwam op het wegdek terecht. Eén persoon raakte daarbij lichtgewond.

Het ongeval veroorzaakt heel wat verkeershinder. De N36- Sint Jansstraat is volledig afgesloten voor verkeer. Deze verbindingsweg tussen Staden en Roeselare is afgesloten vanaf het kruispunt met de Rysseveldestraat/Kerkhofblommestraat tot aan de rotonde in Sleihage. De ruimingswerken zullen vermoedelijk een aantal uren duren.

Bloemkoolfoto
Nieuws

Tractor kantelt in Ieper: lading bloemkolen op wegdek
De redactie
Ongeval

