Ook vanmorgen al was er een ongeval met meer dan een half uur file tussen Waregem en Deerlijk. Nu situeert het ongeval zich even voorbij Waregem. De linker- en de middenrijstrook zijn er versperd. Het is aanschuiven, richting Gent, al van in Deerlijk. In de andere rijrichting is er een kijkfile in de richting van Frankrijk.