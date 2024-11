Eind oktober was er al meer politie, na een reeks inbraken in Wervik. Dat zorgde meteen voor minder criminaliteit. Als er weer minder politie aanwezig is, zien ze de cijfers opnieuw toenemen. Vooral ook met de wintermaanden en dus donkere dagen, zal de politie weer langer aanwezig zijn op straat.

Glenn Verdru, PZ Arro Ieper: “We merken dat de verhoogde aanwezigheid op zich al een afschrikeffect heeft. Vandaar dat we opnieuw extra ploegen zullen inzetten. Die ploegen komen uit verschillende diensten binnen onze organisatie. Ook de regioploeg zal langer op de weg aanwezig zijn. In plaats van tot 20 uur 's avonds, tot 22 uur. Dat is ook al een verschil. En er is opnieuw ondersteuning gevraagd vanuit de federale politie, maar daar hebben we nog geen concrete planning voor.”