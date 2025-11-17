4°C
Roeselare

Opnieuw extra iden­ti­teits­con­tro­les aan sta­ti­ons­om­ge­ving Roeselare

628359 politie Stationsplein 12c440 original 1763641652

De politie van de zone RIHO zal de komende maand extra identiteitscontroles uitvoeren in de ruime omgeving van het station van Roeselare. De beslissing komt er met het oog op de komende drukte tijdens de kerst- en eindejaarsperiode.

Het succes van deze maategel op het terrein vorig jaar, motiveerde mee de keuze van het stadsbestuur om hier opnieuw op in te zetten. De controles kunnen gebeuren in een aangepaste zone waarbinnen de afgelopen weken overlast merkbaar was. De politie kan sneller de identiteit controleren van mensen die er rondhangen en ingrijpen bij verdachte situaties.

Veiligheid blijft een topprioriteit

Burgemeester Kris Declercq: ”De veiligheid van onze inwoners komt altijd op de eerste plaats. Het past binnen onze consequente en strenge aanpak in de strijd tegen overlast. Samen met de politie blijven we zorgen voor een veilige stationsbuurt voor iedereen.”

Aangepaste zone (kaart)

De aangepaste zone waarbinnen de controles mogen gebeuren wordt afgebakend door de Beversesteenweg – Herentalslaan – Mandellaan – Ardooisesteenweg – Nijverheidsstraat – Ommegangstraat – Sint-Hubrechtsstraat – O.-L.-Vrouwestraat – Jules Lagaelaan – Stationsplein en Traxweg. 

Politie2kaart
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Politiezone RIHO

