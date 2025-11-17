Het succes van deze maategel op het terrein vorig jaar, motiveerde mee de keuze van het stadsbestuur om hier opnieuw op in te zetten. De controles kunnen gebeuren in een aangepaste zone waarbinnen de afgelopen weken overlast merkbaar was. De politie kan sneller de identiteit controleren van mensen die er rondhangen en ingrijpen bij verdachte situaties.

Veiligheid blijft een topprioriteit

Burgemeester Kris Declercq: ”De veiligheid van onze inwoners komt altijd op de eerste plaats. Het past binnen onze consequente en strenge aanpak in de strijd tegen overlast. Samen met de politie blijven we zorgen voor een veilige stationsbuurt voor iedereen.”

Aangepaste zone (kaart)

De aangepaste zone waarbinnen de controles mogen gebeuren wordt afgebakend door de Beversesteenweg – Herentalslaan – Mandellaan – Ardooisesteenweg – Nijverheidsstraat – Ommegangstraat – Sint-Hubrechtsstraat – O.-L.-Vrouwestraat – Jules Lagaelaan – Stationsplein en Traxweg.