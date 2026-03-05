In Koksijde werd donderdag een bestelwagen met dertien transmigranten onderschept. In de laadruimte ontdekte de politie een boot, een buitenboordmotor, drie pompen en vijf jerrycans met benzine. Naar aanleiding van die vaststellingen werden de 23-jarige Iraakse bestuurder en de 25-jarige Duitse passagier door de onderzoeksrechter aangehouden voor mensensmokkel.

Opsporingsonderzoeken

De raadkamer besliste dinsdag dat de Iraakse verdachte een maand langer in de cel moet blijven. Zijn Duitse kompaan mocht de gevangenis onder voorwaarden en op borg verlaten, maar tegen die beslissing tekende het parket beroep aan. De verdachte blijft dus in de cel tot de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich binnen twee weken over de kwestie buigt.

In Nieuwpoort, De Panne en Koksijde stelde de lokale politie de afgelopen week nog meer verdachte situaties vast. In die dossiers mochten de verdachten na verhoor beschikken. De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen is naar de vermeende feiten van mensensmokkel wel meerdere opsporingsonderzoeken gestart.