Opnieuw drie mensensmokkelverdachten in gevangenis na betrappingen aan Westkust
Na meerdere betrappingen door de lokale politiezone Westkust heeft de Brugse onderzoeksrechter drie verdachten aangehouden voor mensensmokkel. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Twee jonge Irakezen en een 25-jarige Duitser liepen in Nieuwpoort en Koksijde tegen de lamp.
De afgelopen weken trof de lokale politiezone Westkust bijna dagelijks transmigranten aan. Per nacht ging het om vijf tot tientallen mensen zonder papieren die wellicht de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk hoopten te maken. In drie verschillende dossiers werden eerder vijf mensen door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De aanhouding van een Syrische dertiger werd vrijdag met een maand verlengd.
Vijf jerrycans
Ondertussen onderschepte de politie woensdagavond 4 maart in Nieuwpoort opnieuw een personenwagen met Duitse nummerplaat. Uiteindelijk werd een andere inzittende door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De Brugse raadkamer oordeelde dinsdagochtend dat de 19-jarige Irakees een maand langer in de gevangenis moet blijven.
In Koksijde werd donderdag een bestelwagen met dertien transmigranten onderschept. In de laadruimte ontdekte de politie een boot, een buitenboordmotor, drie pompen en vijf jerrycans met benzine. Naar aanleiding van die vaststellingen werden de 23-jarige Iraakse bestuurder en de 25-jarige Duitse passagier door de onderzoeksrechter aangehouden voor mensensmokkel.
Opsporingsonderzoeken
De raadkamer besliste dinsdag dat de Iraakse verdachte een maand langer in de cel moet blijven. Zijn Duitse kompaan mocht de gevangenis onder voorwaarden en op borg verlaten, maar tegen die beslissing tekende het parket beroep aan. De verdachte blijft dus in de cel tot de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich binnen twee weken over de kwestie buigt.
In Nieuwpoort, De Panne en Koksijde stelde de lokale politie de afgelopen week nog meer verdachte situaties vast. In die dossiers mochten de verdachten na verhoor beschikken. De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen is naar de vermeende feiten van mensensmokkel wel meerdere opsporingsonderzoeken gestart.