Tot slot vindt Crevits dat er nood is aan een debat over de opkomstplicht. Ze pleit ook voor een vereenvoudigde volmachtenregeling en alternatieve stemmogelijkheden. Crevits verwijst naar de eerder bekendgemaakte studie van de UGent naar de opkomstplicht. Daaruit bleek dat een kwart van de niet-stemmers zegt dat ze zou gaan stemmen zijn als de volmachtenregeling eenvoudiger was, of als het makkelijk was om naar de stembus te gaan voorafgaand aan de verkiezingsdag.

"In een sterke democratie telt elke stem. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun stemrecht gebruiken", besluit Crevits.