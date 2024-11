Het blok met inscriptie Tjipetir is een unieke vondst. Strandjutter Aäron Fabrice de Kisangani was er al elf jaar naar op zoek, tot hij een telefoontje kreeg van Tim Corbisier van de Poper Strand Lopers.

Tjipetir was een rubberfabriek in West-Java in Indonesië. De rubberplantage was toen een alternatief voor het plastic zoals we het nu kennen. Dat rubber gebruikten ze toen voor onder meer golfballen, teddyberenneuzen, sieren en andere zaken.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het Japanse vrachtschip Miyazaki Maru, volgeladen met blokken uit Tjipetir, naar Londen gestuurd. Maar die is door een Duitse onderzeeër tot zinken gebracht.