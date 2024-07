Wie het dier heeft aangereden, is niet duidelijk, maar het hert was zichtbaar gewond. Volgens het Agentschap Natuur en Bos gaat het wel degelijk om een wilde ree. Ze komen wel vaker voor in landelijke gebieden in de Ieperse regio, maar niet in de stad zelf. "Meestal worden aangereden reetjes aangetroffen in de landelijke buitenwegen van Ieper", zegt Jessie Caesteker van de technische dienst in Ieper.

Dat er een ree opduikt in het stadcentrum, is een bewijs dat deze diersoort in deze streek sterk in aantallen is toegenomen.