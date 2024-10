De verplichte slachting is een enorme klap voor het bedrijf van Guy. De vergoeding is beperkt en de veestapel moet weer van nul opgebouwd worden. Toch is dat niet het ergste.

“Het ergste is nog het emotioneel verlies. We hebben een heel hechte band met onze koeien. Alle koeien hebben nog een naam. Dat is zoals een huisdier, zo graag zien we die koeien”, vertelt de landbouwer.

Veel landbouwers vinden de maatregel trouwens overdreven, want IBR houdt geen risico in voor de mensen. De melk en het vlees van de afgemaakte koeien komt straks ook gewoon in de voedselketen terecht.