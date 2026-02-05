10°C
Opluch­ting in Kor­te­mark: straat her­o­pent na drie jaar werken

Lichterveldestraat kortemark

Opluchting in Kortemark: de Lichterveldestraat is weer open, na drie jaar werken. Die hebben meer dan vijf miljoen euro gekost.

De voorbije drie jaar is de riolering vernieuwd, er ligt nu een gescheiden rioleringsstelsel dat het water naar het waterzuiveringsstation leidt. De weg is er volledig heraangelegd, met parkeerstroken en een afgescheiden fietspad.

De provincie en Vlaanderen hebben bijna een vijfde van de werken betaald, voor de aanleg van het fietspad. Ook Aquafin en Fluvius betaalden een deel van die vijf miljoen euro, de gemeente Kortemark zelf moest nog anderhalf miljoen euro bijpassen.

De redactie

