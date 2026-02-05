De voorbije drie jaar is de riolering vernieuwd, er ligt nu een gescheiden rioleringsstelsel dat het water naar het waterzuiveringsstation leidt. De weg is er volledig heraangelegd, met parkeerstroken en een afgescheiden fietspad.

De provincie en Vlaanderen hebben bijna een vijfde van de werken betaald, voor de aanleg van het fietspad. Ook Aquafin en Fluvius betaalden een deel van die vijf miljoen euro, de gemeente Kortemark zelf moest nog anderhalf miljoen euro bijpassen.

