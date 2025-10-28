Opluchting bij Brugse koetsiers: traditionele paardenkoetsen rijden ook komende tien jaar door de stad
De Brugse koetsiers kunnen gerust ademhalen. Zij mogen weer voor tien jaar toeristen door de stad begeleiden met hun paardenkoetsen. Een traditie die sinds 1838 bestaat in Brugge.
Door de Europese regelgeving was de stad Brugge verplicht om de vergunningsprocedure te hervormen, en open te stellen voor iedere ondernemer binnen de Europese unie.
Op basis van criteria rond het welzijn van de paarden, de kwaliteit van de koetsen en de dienstverlening, en de beschikbaarheid zijn de vergunningen voor de dertien koetsen en drie paardentrams aan lokale ondernemers toegekend voor de volgende tien jaar.
