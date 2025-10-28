15°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Opluch­ting bij Brug­se koet­siers: tra­di­ti­o­ne­le paar­den­koet­sen rij­den ook komen­de tien jaar door de stad

2021-05-05 00:00:00 - Brugse koetsiers hervatten het werk na zes maanden

De Brugse koetsiers kunnen gerust ademhalen. Zij mogen weer voor tien jaar toeristen door de stad begeleiden met hun paardenkoetsen. Een traditie die sinds 1838 bestaat in Brugge.

Door de Europese regelgeving was de stad Brugge verplicht om de vergunningsprocedure te hervormen, en open te stellen voor iedere ondernemer binnen de Europese unie. 

Op basis van criteria rond het welzijn van de paarden, de kwaliteit van de koetsen en de dienstverlening, en de beschikbaarheid zijn de vergunningen voor de dertien koetsen en drie paardentrams aan lokale ondernemers toegekend voor de volgende tien jaar.

De redactie

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
VKO Kruiseke
Nieuws

Brandweer moet bestuurder (21) bevrijden uit wrak na zwaar ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden