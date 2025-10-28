Door de Europese regelgeving was de stad Brugge verplicht om de vergunningsprocedure te hervormen, en open te stellen voor iedere ondernemer binnen de Europese unie.

Op basis van criteria rond het welzijn van de paarden, de kwaliteit van de koetsen en de dienstverlening, en de beschikbaarheid zijn de vergunningen voor de dertien koetsen en drie paardentrams aan lokale ondernemers toegekend voor de volgende tien jaar.