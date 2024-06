Drie jaar na hun veroordeling, stelde het hof van beroep in Gent vast dat Yves B. wel degelijk schuldig is, maar hij krijgt geen straf meer want de strafvordering is intussen verjaard. Het hof oordeelde wel dat er minstens 2 miljoen euro moet worden terugbetaald. Het stelde een deskundige aan, die de exacte bedragen moet bepalen. Dat gebeurt vermoedelijk in maart.

Bovendien wordt ook BNP Paribas Fortis aansprakelijk gesteld en zal ze mee de schade moeten betalen. "Het getuigt van een weinig pertinente opvolging dat in de periode nadien Yves B. erin slaagde meerdere feiten te plegen", aldus het arrest.



"Er is geen sprake van verschoonbaarheid of overmacht in hoofde van nv BNP Paribas Fortis. Haar objectieve aansprakelijkheid geldt onverkort tegenover de benadeelde partijen." Het hof stelt met andere woorden dat de bank haar werknemer beter had moeten controleren en dus mee aansprakelijk is voor de verdwenen miljoenen.