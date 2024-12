In Harelbeke is er ophef over de dankmis van Team Harelbeke nu zaterdag om kiezers te bedanken voor de goede verkiezingsuitslag. De partij, CD&V en Open VLD samen, haalde met 53 procent de absolute meerderheid. Geen respect voor de scheiding tussen kerk en staat, en niet meer van deze tijd, zo luidt de kritiek. Maar de mensen in Harelbeke die wij vanmorgen konden spreken, zien er geen graten in.