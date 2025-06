Na een trage start in de ochtend stijgt het kwik in de namiddag tot 28 graden, en dat voelen ze ook in het zwembad. Toch blijft het water aangenaam: een constante 25 graden zorgt ervoor dat het temperatuurverschil niet te groot is.

Om alles veilig en beheersbaar te houden, hanteert het zwembad een limiet van 60 bezoekers per half uur. Vol is vol, benadrukt coördinator Kenneth Soetaert: "We willen absoluut vermijden dat het té druk wordt, met risico’s op incidenten. Onze prioriteit is een veilige en aangename dag voor iedereen."