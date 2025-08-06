33°C
Izegem

Hit­te lokt hon­der­den bezoe­kers naar open­lucht­zwem­bad in Izegem

Zwembad Izegem

In het openluchtzwembad van Izegem was het vandaag over de koppen lopen. Met temperaturen tot 34 graden zochten honderden mensen er verkoeling. Maar het zwembad, één van de laatste in West-Vlaanderen, heeft een onzekere toekomst.

Om drie uur vanmiddag wees de thermometer in Izegem 32 graden aan. Het openluchtzwembad telde toen al 750 bezoekers, en dat aantal kon nog verdubbelen. “We zijn hier omdat het mooi weer is, en dit is het enige zwembad in de buurt met een groot buitenbad”, zegt een jonge bezoekster. “We wilden ons verfrissen. Het is superleuk weer.”

"Je hebt alles wat je nodig hebt: water, iets om te drinken. We zijn met veel plezier tot hier gereden.”

Zwemmer

Het zwembad trekt niet alleen inwoners uit Izegem, maar ook bezoekers van ver daarbuiten. “Het is hier gezellig, je hebt alles wat je nodig hebt: water, iets om te drinken. Met veel plezier tot hier gereden”, vertelt een vrouw uit Torhout.

"Nog geen topjaar"

Zwembadcoördinator Davy Grymonprez is blij met de drukke dagen. “Als we juni en juli samen nemen, zitten we op hetzelfde aantal bezoekers als in 2024, en beter dan in 2023. Maar het is geen topjaar zoals in 2018, toen we in juli bijna 11.000 bezoekers hadden. Hopelijk kan augustus dat nog goedmaken.”

Onzekere toekomst

Toch dreigt het buitenbad in de toekomst te verdwijnen. Het zwembad, dat dateert uit de jaren zeventig, kampt met betonrot. Een nieuwbouw zou te duur zijn, al is de beslissing nog niet definitief. “Ik vind het echt jammer dat het zwembad weggaat”, zegt een vaste bezoeker. “Het is één van de dichtste zwembaden. Anders moeten we zo ver rijden.”

Ondertussen hebben al bijna 2.000 mensen een petitie ondertekend om het buitenzwembad in Izegem te behouden.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
