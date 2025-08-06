Toch dreigt het buitenbad in de toekomst te verdwijnen. Het zwembad, dat dateert uit de jaren zeventig, kampt met betonrot. Een nieuwbouw zou te duur zijn, al is de beslissing nog niet definitief. “Ik vind het echt jammer dat het zwembad weggaat”, zegt een vaste bezoeker. “Het is één van de dichtste zwembaden. Anders moeten we zo ver rijden.”

Ondertussen hebben al bijna 2.000 mensen een petitie ondertekend om het buitenzwembad in Izegem te behouden.