Een polyfonische koorzang van het ensemble Dionysos Now en beelden geprojecteerd op een gevel. Dat was het concept van het openluchtspektakel in Brugge vrijdagavond.

De Roeselaarse componist Adriaen Willaert componeerde in 1542 een hymne opgedragen aan de Heilige Bloedkapel. Dionysos Now! en Tsar B brengen de hymne nu terug naar Brugge in een eigen versie.

Het openluchtspektakel is een van de hoogtepunten van het tiendaags Festival van de Toekomst ‘Over Morgen’ van de provincie West-Vlaanderen.