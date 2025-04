De kraan gaat vandaag voor het eerst de grond in. En zo begint de totale make-over van het Paradijs. Patrick Roose, schepen van infrastructuur en openbare werken Menen: “Wij gaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen zodat al het vuile water van de wijk naar het zuiveringsstation in Menen-Wevelgem kan gaan. Ook nabijgelegen wijken in Moeskroen worden betrokken. Het is een gezamenlijk project van Vlaanderen en Wallonië dat we hier realiseren.”