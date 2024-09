Sinds de energiecrisis hebben veel gemeenten een tijdlang 's nachts de straatverlichting gedoofd in het holst van de nacht. Ook in Oostrozebeke was dat zo, met uitzondering van de hoofdverbindingsassen en zogenaamde zones van gemeenschappelijk belang, in het weekend.

Maar daar is nu zo goed als overal LED-licht dat ze kunnen dimmen. Daardoor zal nu de hele week rond verlichting zijn op die plaatsen. Net als andere gemeenten werkt ook Oostrozebeke aan de volledige omschakeling naar LED-licht.