Koen Hallaert is directeur van het Buitengewoon Lager Onderwijs Wonderwijs Brugge, type Basisaanbod, waar hij dagelijks met zijn Wonderwijs team leerlingen ondersteunt die extra zorg nodig hebben. De kerstmissie sluit perfect aan bij zijn overtuiging dat elk kind recht heeft op warmte, kansen en aandacht.

Met meer dan 25 kilogram snoep, leermaterialen en speelgoed vertrok Koen op missie. Ter plaatse werden extra benodigdheden aangekocht bij lokale handelaars, om zo de lokale economie te ondersteunen én meer kinderen te kunnen bereiken.



De komst van de Kerstman is een jaarlijkse traditie in Hurghada, waar vele gezinnen en kinderen reikhalzend naar uitkijken. Zoals altijd ging de Kerstman niet alleen: vrolijke elfjes reisden mee en hielpen bij het organiseren, uitdelen en animeren.



Als leerkracht en directeur is een belangrijk onderdeel van de missie het bezoek aan enkele scholen in en rond Hurghada die kampen met een tekort aan middelen. Dankzij de steun van het gezin Hallaert ontvangen deze scholen extra financiële hulp waarmee zij didactisch materiaal en schoolbenodigdhedenkunnen bekostigen.

Voor vele leerlingen en leerkrachten vormt dit extraatje een broodnodige verbetering van hun leeromgeving. Enkele grote verschillen met onze scholen in Vlaanderen zijn de zeer beperkte middelen en het aantal leerlingen per klas. 50 kinderen in één klein klaslokaal zijn geen uitzondering. De dankbaarheid van leerlingen, team en directie was dan ook enorm.

