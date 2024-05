We spraken met Elke en Kristof Mertens, zij doen al jaren mee. "We zijn daar twaalf jaar geleden mee gestart. Mijn man was 23 en had teelbalkanker en is daar goed van hersteld. En intussen zijn er jammer genoeg mensen binnen onze groep die zelf met kanker geconfronteerd zijn," vertelt Elke Mertens.