Bij de ombudsdienst komen geregeld klachten binnen over chauffeurs die de taal niet goed beheersen. Dat zorgt voor verwarring over tarieven of bestemmingen. Volgens de regels moeten chauffeurs bij aanvang een A2-attest Nederlands hebben en binnen twee jaar B1-niveau bereiken.

De stad heeft alle chauffeurs gecontacteerd. Wie niet voldoet of niet reageert, krijgt de procedure opgestart om de bestuurderspas in te trekken.