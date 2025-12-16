8°C
Oos­tend­se taxi­chauf­feurs drei­gen erken­ning te ver­lie­zen door gebrek aan Nederlands

Taxis Oostende station

De stad Oostende gaat strenger toezien op de kennis van het Nederlands bij taxichauffeurs. Wie de taal onvoldoende beheerst, riskeert zijn erkenning te verliezen. Momenteel dreigen zo’n 35 chauffeurs hun bestuurderspas kwijt te raken.

Bij de ombudsdienst komen geregeld klachten binnen over chauffeurs die de taal niet goed beheersen. Dat zorgt voor verwarring over tarieven of bestemmingen. Volgens de regels moeten chauffeurs bij aanvang een A2-attest Nederlands hebben en binnen twee jaar B1-niveau bereiken.

De stad heeft alle chauffeurs gecontacteerd. Wie niet voldoet of niet reageert, krijgt de procedure opgestart om de bestuurderspas in te trekken.

